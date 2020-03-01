متجر إيطالي يبيع “كورونا” لطمأنة المواطنين

استفاد متجر Gelateria Infinito الواقع في مشارف مدينة كريمونا في إقليم لومبارديا في إيطاليا من انتشار فيروس كورونا لكسب شهرة من خلال إطلاقه لحلوى جديدة صغيرة الحجم على شكل الفيروس.

وقام صاحب المتجر بنشر صورة الكعكة على حسابات المطعم في مواقع التواصل الاجتماعي بهدف بث روح التفاؤل بين سكان الإقليم لمواجهة الفيروس المتفشي في شمال إيطاليا.

وطلب صاحب المطعم من المتابعين عدم الخوف من الكعكة لأنه صنعها لإضحاكهم.

وأكد مالك المطعم وزوجته إدراكهم لمدى خطورة فيروس الكورونا، وقالا إن هذه المشكلة لا تحل بالخوف، وطلب من الناس الالتزام بالتعليمات الوقائية لمنع انتشاره.

وحظيت الحلوى الجديدة بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أثنوا على فكرة صاحب المطعم في صنع حلوى على شكل الفيروس.

وتعد إيطاليا بؤرة فيروس كورونا في أوروبا حيث سجلت أكثر من 1100 إصابة و29 حالة وفاة.

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