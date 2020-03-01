“كورونا” يُخفض صوت الموسيقى حول العالم

أجبر انتشار فيروس كورونا في عدد من الدول العالمية الفرق الموسيقية العالمية على إلغاء حفلاتها وجولاتها حرصا على سلامة الناس.

حيث أعلنت فرقة BTS الكورية الجنوبية عن إلغاء جولتها الترويجية لألبومها الجديد خريطة الروح 7، حيث جاء في البيان الذي نشرته الفرقة إلغاء الحفلات المقررة أيام 11، 12، 18، و19 أبريل القادم، وبررت السبب بعدم القدرة على التنبؤ بأماكن انتشار الفيروس.

من جانبها أعلنت فرقة غرين داي عن إلغاء جولتها الآسيوية المقررة في مارس الجاري، والتي كانت ستشمل دول سنغافورة، الفيليبين وكوريا الجنوبية، وقامت بتأجيلها حتى إشعار آخر.

وفي إيطاليا قامت فرق موسيقى الميتال كفرقة تستامنت، إكسودوس، وديث آنجل بإلغاء حفلاتها المقررة في مدينة ميلانو ومدن الشمال الإيطالي بسبب انتشار فيروس الكورونا.

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