“موبفوي” الصينية تطلق ساعة بشاشة مزدوجة

كشفت شركة موبفوي الصينية عن ساعة ذكية بمواصفات مميزة أطلقت عليها اسم Tic Watch PRO. ستعمل الساعة بمعالج Snapdragon Wear 2100 من كوالكوم الحديث والمتطورة.

وزودت الشركة الصينية الساعة بشاشة مزدوجة بمقاس 1.39 بوصة مزودة بزجاج حماية من نوع 3Corning Gorilla Glass. وستحتوي الساعة على ذاكرة داخلية بسعة 4 غيغا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 1 غيغا بايت.

وقالت الشركة الصينية إن ساعتها الجديدة ستعرض الساعة، الوقت، التاريخ، معدل نبضات القلب، وعدد الخطوات من خلال الوضع Essential.

وستحتوي الساعة الجديدة على بطارية قوية تجعلها تعمل لمدة 30 ساعة متواصلة. يذكر أن موبفوي الصينية ستطلق الساعة الجديدة في الأسواق بسعر 260 دولارا أمريكيا.

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