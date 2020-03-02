أطباء بمركز مصراتة يجرون عملية “نادرة” لطفل يعاني تشوهات جنينية

أجرى فريق أطباء من مركز مصراتة الطبي عملية جراحية نادرة لطفل يبلغ من

العمر عاما ونصف العام، يعاني تشوهات جنينية في القلب والعينين وسقف الحلق ـ تكللت

بالنجاح.

وقال رئيس الفريق الطبي الذي أجرى العملية

“ياسر حويو” للرائد، إن الطفل لديه مشكلات في القلب وهو ما صعّب على

مستشفيات ليبية وغير ليبية تخديره، مضيفًا أنهم علموا بحالة الطفل من خلال أحد

مواقع التواصل الاجتماعي، وعرضوا على ذويه المساعدة.

وأضاف “حويو” أن عملية الطفل، وهو من مدينة تيجي، استغرقت

ساعتَيْن، مشيرا إلى أن العملية أجريت له بعد موافقة استشاري التخدير والعناية

الفائقة على إمكانية تخديره.

يشار إلى أن العملية الجراحية ساهم

فيها استشاريون واختصاصيون في الوجه والفكين، وطب وجراحة العيون، والأنف والأذن

والحنجرة والسمعيات، وفق “حويو”

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