رغم قرار هاني شاكر.. محمد رمضان يطلق “أنت جدع”

أطلق الفنان المصري محمد رمضان عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب أغنية جديدة حملت اسم “أنت جدع”.

وجاءت الأغنية بصورة مشابهة لأغاني المهرجانات، وغازل من خلالها محمد رمضان جمهوره، وأكد أنهم سنده، وهم من جعلوه مسيطرا في البلد.

واقتبست هذه الأغنية من أغنية “أنا جدع” التي طرحها مطرب المهرجانات إسلام الأبيض عام 2018، وحققت نجاحا كبيرا، ووصل عدد مشاهداتها ل 53 مليون مشاهدة.

وأغنية “أنت جدع” من كلمات وألحان وتوزيع إسلام الأبيض، وحققت مشاهدات عديدة بعد طرحها بمدة قصيرة، ونالت رضا عشاق محمد رمضان.

يذكر أن طرح الأغنية جاء بعد القرار الذي أصدره نقيب الفنانين في مصر هاني شاكر والذي منع من خلاله التعامل مع مطربي المهرجانات بعد الجدل الذي أثاره حسن شاكوش بغنائه لأغنية بنت الجيران في حفل فني أقيم على استاد القاهرة.

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