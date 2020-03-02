فتاة تتحدى خطيبها السابق وتُصبح “ملكة جمال”

عانت البريطانية جين أتكين البالغة من العمر 28 عاما من زيادة في الوزن، حيث وصل وزنها في العام 2015 إلى 108 كغم، ولهذا السبب تركها خطيبها السابق قبل موعد زواجهما بمدة قصيرة بعد قصة حب دامت 4 سنوات.

وبعد فسخ خطوبتها دخلت جين في نوبة من الحزن والاكتئاب، ولجأت إلى تناول كميات كبيرة من الطعام لكي تهدّئ نفسها. ومن ثم قررت استغلال الفترة الصعبة للقيام بشيء يعيد لها الثقة بنفسها، فلجأت إلى حمية غذائية ونظام صحي، بالإضافة لممارسة التمارين الرياضية من أجل إنقاص وزنها.

ونجحت الشابة التي تعيش في مقاطعة لينكولنشاير، في خسارة 50 كغم من وزنها، مما دفعها للتقدم لجائزة ملكة جمال بريطانيا.

وشاركت جين في هذه المسابقة لأول مرة عام 2017 ووصلت للدور النصف النهائي، وفي العام 2018 وصلت للنهائي، واستبعدت عن مسابقة عام 2019 بسبب زواجها، قبل أن تعود وتشارك في مسابقة عام 2020 وتنال اللقب.

وعبّرت جين عن سعادتها لتفوقها على 45 شابة أخرى، ولأنها أصبحت ملكة جمال بريطانيا الـ75.

وأوصت جين النساء بعدم التركيز على أوزانهن وأجسامهن، بل رؤية أجسامهن بصورة إيجابية، والتفكير في كيفية الوصول إلى أهدافهن وأحلامهن.

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