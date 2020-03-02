عادل إمام عن شائعات وفاته: “عاوزيني أموت ليه”

نفى الفنان المصري الكبير عادل إمام الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحدثت عن وفاته بعد تدهور حالته الصحية.

وقال النجم المصري، البالغ من العمر حوالي 80 عاما، عبر تصريحات تلفزيونية، “عادي جدا، برد عادي، عاوزيني أموت ليه؟”، وأضاف ساخرا بأنه سيعلن نبأ موته بنفسه.

وطمأن عادل إمام جمهوره وقال لهم إنه بخير وبصحة وعافية، ويقوم بقراءة الجرائد وحل الكلمات المتقاطعة.

كما أكد الزعيم انتهاء عمليات التصوير في مسلسله الجديد فلانتينو الذي سيعرض خلال الموسم الرمضاني القادم.

وختم عادل إمام حديثه بالدعاء للشعب المصري بالصحة والعافية، وبأن تبقى قلوبهم سمحة وصافية.

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