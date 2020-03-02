بريطاني يشفى من سرطان نادر بعد استعداده للموت

اكتشف الأطباء في يناير 2018 إصابة البريطاني بيتر هيندرز البالغ من العمر 51 بنوع نادر من سرطان الأمعاء لا علاج له.

وأكد الأطباء لبيتر أنه سيفارق الحياة خلال مدة أقصاها 6 أسابيع، مما دفعه للاستقالة من وظيفته، وصرف معاشه التقاعدي كاملا، كما اختار الزي الرسمي لجنازته وأوصى بأن يدفن بجوار شقيقته التي توفيت قبل تشخيص إصابته بالمرض بشهر ونصف.

لكن مستشفى كريستي في مدينة مانشستر أعطى بيتر أملا ضئيلا بالشفاء، فبدأ في أبريل عام 2018 بجلسات العلاج الكيميائي التي استمرت لمدة 8 أشهر، وبعدها أجرى علمية خطرة في 6 ديسمبر 2018 قدرت نسبة نجاحها بـ50%، واستمرت لمدة 13 ساعة.

وأدى نجاح العملية إلى شفاء بيتر من المرض، وعبّر عن سعادته بتجاوز هذه المحنة، وقال إنها منحته منظورا آخر للحياة، حيث أصبح يشارك في مبادرات دعم المدمنين، لمحاولة إنقاذهم من الإدمان.

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