سامسونغ تطلق سلسلة من الشاشات المنحنية

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن سلسلة شاشات T55 المنحنية التي جاءت بثلاثة أحجام.

وأكدت الشركة الكورية الجنوبية أن الشاشات الـ3 ستحتوي على ذات المواصفات وستختلف فقط بالحجم، حيث سيبلغ حجم الشاشة C24 T55 24 بوصة، والشاشة C27T55 27 بوصة، أما الشاشة C32 T32 فستأتي بحجم 32 بوصة.

وزودت سامسونغ الشاشات الجديدة بلوحة VA، ومعدل تحديث 75HZ، وستبلغ دقة العرض فيها 1080 بيكسل، وسرعة الاستجابة 4ms، وستصل درجة السطوع حتى 250 نتس مع تباين 3000:1.

وستحتوي السلسلة الجديدة على تقنية FreeSync من AMD وتقنية GTG، منفذ HDMI 1.4، منفذ DisplayPort، ومنافذ لإخراج الصوتيات، دون أن تحتوي على منافذ USB.

وأكدت الشركة الكورية الجنوبية على أن سلسلة الشاشات الجديدة ستأتي بانحناء 1000R يحاكي تصميم القوس، ويدعم عدم إجهاد العين بسبب احتوائها على تقنية Flicker-Free التي تحتوي على نمط يتيح للمستخدم خفض الضوء الأزرق مما يساهم براحة العين.

يذكر أن سامسونغ لم تفصح عن الموعد الرسمي لإطلاق سلسلة الشاشات الجديدة في الأسواق، كما لم تكشف عن سعرها.

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