HTC تعود للمنافسة بهاتف جديد ومتطور

تستعد شركة HTC التايوانية للعودة إلى سوق المنافسة من خلال طرحها لهاتف جديد بمواصفات متطورة سيحمل اسم Wildfire R70.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Media Tek Helio P23 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android Pie.

وزودت الشركة التايوانية الهاتف بشاشة عالية الدقة مقاس 6.53 بوصة قادرة على عرض فيديوهات بدقة +HD، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل مزودة بخاصية التعرف على الوجوه، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 16 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 32 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كارت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 2 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، وماسح للبصمات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وهيكل مقاوم للماء والغبار.

الجدير بالذكر أن الشركة التايوانية لم تقدم أي معلومات حول موعد إطلاق الهاتف الجديد في الأسواق وسعره.

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