“حلّة جديدة” لتطبيق سبوتيفاي في آيفون

في إطار سعيها لتطوير تطبيق سبوتيفاي قامت الشركة خدمة بث الموسيقى سبوتيفاي بإطلاق تصميم جديد للتطبيق على الهواتف العاملة بنظام IOS.

وعمدت الشركة المشرفة على الخدمة إلى استبدال كافة الأزرار النصية بالأيقونات المشهورة عالميا لكي تسهل عملية استخدام التطبيق.

وقامت الشركة بإدخال تعديلات على زر Play الذي يعمل بشكل مدمج حاليا مع زر التشغيل العشوائي، ووضعت أزرار أعجبني، تنزيل، وتشغيل في قائمة واحدة لتسهل على المستخدم عملية العثور عليها.

وحدثت سبوتيفاي أيقونة التنزيل، واعتمدت على ذات الأيقونة التي تستخدم في البودوكاست الموجود في منصتها.

وشملت التحديثات غلاف الألبوم الغنائي، حيث ستظهر صورة الألبوم إلى جانب كل أغنية من أغانيه باستثناء العرض العام للألبوم الذي ستظهر فيه صورة الغلاف لمرة واحدة فقط.

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