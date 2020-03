بسبب كورونا.. كويتي يحاول قتل زوجته وابنته

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل الكويت إلى 56 شخصاً. [غيتي]

أفادت صحيفة “الرأي” الكويتية، بمحاولة مواطن كويتي قتل زوجته وابنته، بعدما اشتبهتا بإصابته بفيروس “كورونا”، واستدعتا سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى، لإجراء الفحوصات الطبية والاطمئنان على صحته.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله، إن السيدة استغاثت بعمليات وزارة الداخلية، وأبلغت بأن زوجها يحاول قتلها وابنتها، مطالبة من رجال الأمن سرعة الحضور قبل أن حدوث أي طارئ.

وعند حضور رجال الأمن إلى المكان، أفادت المواطنة الكويتية بأنها “اشتبهت أن زوجها مصاب بفيروس كورونا، فقامت هي وابنتها بطلب سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى، إلا أنه انفعل وحاول أن ينال منهما وهددهما بالقتل، الأمر الذي اضطرهما إلى الابتعاد عنه حتى يهدأ”.

وأشار المصدر إلى أن رجال الأمن تعاملوا مع البلاغ بجدية تامة، وأحالوا المواطن إلى الجهات المختصة في وزارة الصحة.

من جهتها، أبدت الزوجة رغبتها بعدم تسجيل قضية بحقه، وأكدت أن كل ما تريده نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات، وتم تسجيل إثبات حالة بالواقعة، وإبلاغ المسؤولين في وزارة الداخلية.

يأتي ذلك في حين، ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل الكويت إلى 56 شخصاً، بعد تسجيل 10 حالات جديدة مصابة بالفيروس، الاثنين.

