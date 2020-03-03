علامات لنقص الحديد في الجسم

عندما لا يحتوي الجسم على نسبة كافية من الحديد، فسوف

تنخفض مستويات خلايا الدم الحمراء، حيث أن الحديد ضروري لصنع الهيموغلوبين، وهو

بروتين هام يقوم بحمل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

وفي حالة عدم احتواء الجسم على نسبة كافية من

الهيموغلوبين، فلن تحصل الأنسجة والعضلات على كمية كافية من الأكسجين، ولن تتمكن من

القيام بوظائفها بصورة طبيعية، وهذا ما يؤدي إلى فقر الدم.

أسباب نقص الحديد في الجسم

هناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى نقص الحديد في الجسم،

وهي:

سوء التغذية: وعدم الإهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالحديد.

مرض التهاب الأمعاء: والذي يؤثر على امتصاص الحديد في الجسم.

علامات نقص الحديد في الجسم

الشعور بالتعب

دون سبب

خفقان القلب

شحوب الجلد

ضيق التنفس

الصداع والدوار

جفاف وتلف

البشرة والشعر

ووجع اللسان

والفم

تغير شكل

الأظافر

برودة الأطراف

المصدر: ويب طب

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