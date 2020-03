«الصحة العالمية» فريقنا وصل إلى إيران لمساعدتها في مواجهة كورونا

وصل فريق منظمة الصحة العالمية إلى إيران [انترنت]

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن فريق خبراء من المنظمة وصل اليوم الاثنين إلى إيران، لمساعدة سلطاتها في التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال غيبريسوس في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: “وصل فريق منظمة الصحة العالمية إلى إيران بعد ظهر اليوم لإيصال المعدات اللازمة ودعم الحكومة الإيرانية في مواجهة الفيروس”.

وأضاف أن الطائرة التي تقل فريق المنظمة “تحمل شحنة من المستلزمات الطبية ومعدات الوقاية لدعم أكثر من 15 ألف عامل في مجال الرعاية الصحية (في إيران) ومستلزمات المختبرات بما يكفي لفحص ما يقرب من 100 ألف شخص”.

وأكد غيبريسوس أن عدد الإصابات بالفيروس داخل الصين مستمر في الانخفاض حيث أكدت بكين تسجيلها 206 إصابات جديدة وهو أدنى معدل منذ 22 يناير الماضي.

بالمقابل، أشار غيبريسوس إلى ارتفاع حالات الإصابة خارج الصين بمعدل 9 مرات خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث بلغت 8739 حالة موزعة بين 61 دولة، أدت إلى وفاة 127 مصابا.

وأعرب غيبريسوس عن قلق المنظمة الخاص إزاء سرعة انتشار الفيروس في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا في الفترة الأخيرة.

