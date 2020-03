ثوران بركان ميرابي في إندونيسيا

ا لأرتفاع بلغ قرابة 6 آلاف متر في الهواء [الجزيرة]

وقع، اليوم الثلاثاء، انفجار ببركان ”ميرابي“ الواقع في جزيرة جاوة الإندونيسية، وقذف أعمدة من الرماد بارتفاع بلغ قرابة 6 آلاف متر في الهواء.

وبحسب خبر أوردته صحيفة ”كومباس“ الإندونيسية، فقد وقع الانفجار في الساعة 05:22 صباحًا بالتوقيت المحلي، واستمر 450 ثانية.

وأعلن مركز يوغياكارتا للكوارث الجيولوجية والتكنولوجيا والبحوث، أن الرماد والدخان اندفعا من فوهة البركان حتى وصلا لارتفاع 6 آلاف متر.

وانهمر الرماد، جراء الانفجار البركاني، على بعض المناطق السكنية في منطقة بويولالي، وذكر مركز أبحاث الكوارث الجيولوجية عبر موقعه الإلكتروني ”أن البركان ثار نحو سبع دقائق، ويعد البركان الأكثر نشاطا بين براكين إندونيسيا الـ 127“.

في الوقت نفسه ، حذرت السلطات الإندونيسية السياح والسكان المحليين من التحرك في نطاق 3 كيلومترات حول البركان، مطالبة بالتزام الهدوء والقيام بأنشطتهم كالمعتاد خارج دائرة نصف قطرها 3 كيلومترات من الجبل.

تجدر الإشارة إلى أن بركان ميرابي البالغ ارتفاعه 2968 مترا، ثار في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2010، ما أودى بحياة 347 شخصًا.

ووقع آخر ثوران في جبل ميرابي البالغ ارتفاعه 2968 مترا في عام 2010، عندما لقي أكثر من 340 شخصا حتفهم ونزح أكثر من 60 ألفا.

وتقع إندونيسيا في منطقة الزلازل والبراكين التي تعرف بـ ”حزام النار“ حول المحيط الهادي، ويوجد بها نحو 130 بركانا نشطا.

