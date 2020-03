فتاة مغربية تُقدم على الانتحار عبر المباشر «فيسبوك»

عمدت إلى شرب كمية كبيرة من حبوب طبية [انترنت]

أقدمت شابة مغربية في مدينة الدار البيضاء على توثيق عملية محاولة انتحارها ونقلها عبر خاصية البث المباشر “لايف” بصفحة على موقع “فيسبوك”، وذلك في ساعة متأخرة من مساء الأحد الأمر الذي أرعب نشطاء موقع التواصل الاجتماعي.

ولم توضح الشابة الأسباب التي دفعتها لهذا الفعل الخطير، حيث عمدت إلى شرب كمية كبيرة من حبوب طبية، قبل أن تنادي طفلا صغيرا وأوصته بالاهتمام بأخته وأخبرته أنها ستموت لينخرط الاثنان في نوبة هلع وبكاء.

وناشد عدد كبير من المتابعين لمشهد محاولة الانتحار جيران الفتاة ومعارفها والسلطات إلى التدخل لإنقاذها، حيت سارع بعض أقاربها إلى مستشفى سيدي مومن، قبل أن يتم توجيهها إلى المستشفى الجامعي ابن رشد، حيت تم إخضاعها إلى عملية غسيل المعدة.

