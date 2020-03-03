شركة Oppo تطلق أول سماعة بمكبرات صوتية ديناميكية

كشفت شركة Oppo الصينية عن أول سماعة تحتوي على مكبرات صوتية ديناميكية والتي حملت اسم Enco Free.

وستعمل السماعة الجديدة بمحرك 13.4 مم، وبمكبر صوت ديناميكي واثنين من الدوائر المغناطيسية الصوتية المميزة.

وستدعم السماعة الجديدة معايير IPX4 لمقاومة الماء والتعرق، وتقنية البلوتوث 5.0.

وعمدت الشركة الصينية لتصميم السماعة بمركب من الألمنيوم، المغنيسيوم، التيتانيوم من أجل منح المستخدم صوتا صافيا ونقيا.

وتتميز السماعة الجديدة بسرعة الاستجابة مع خفض تأخر الاستجابة حتى 120 ميللي في الثانية، وستعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي لدعم مكالمات صوتية واضحة ونقية خالية من الضوضاء، وعلى خاصية اللمس للتحكم في ضوابط السماعة.

وستحتوي السماعة على مستشعر يجعلها تتوقف عن العمل فور إزالتها من الأذن، ويجعلها تتصل بشكل تلقائي عند فتح غطاء السماعة.

وزودت الشركة الصينية سماعتها الجديدة ببطارية تعمل لمدة 5 ساعات متواصلة في الشحنة الواحدة و25 ساعة في حال تم استخدامها مع علبة الشحن، ويمكن وصلها بعلبة الشحن من خلال منفذ USB-C.

يذكر أن الشركة الصينية لم تكشف عن سعر السماعة الجديدة التي ستطلقها باللونين الأسود والأبيض يوم 4 مارس الجاري.

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