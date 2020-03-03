“كورونا” يؤجل حفل إليسا في مدينة أربيل العراقية

تسبب انتشار فيروس كورونا في العالم ووصوله إلى العراق في تأجيل حفل إليسا المقرر إقامته يوم 20 مارس الجاري في مدينة أربيل شمال العراق.

وأعلنت اللجنة المنظمة للحفل في بيان لها عن تأجيل الحفل لموعد لاحق بسبب التعليمات الواردة من المؤسسات الصحية والتي حظرت التجمعات والحفلات الفنية من أجل الوقاية من فيروس كورونا.

وكانت النجمة اللبنانية قد انتقدت في وقت سابق الحكومة اللبنانية لعدم اتخاذها الإجراءات اللازمة لحماية البلاد من الكورونا، وذلك بعد أن سجلت لبنان أول حالة إصابة بالفيروس.

يذكر أن إليسا تقوم حاليا بإكمال تسجيل ألبومها الجديد المقرر طرحه بحلول عيد الفطر، حيث سجلت مؤخرا أغنية حملت اسم ذكريات كتبها ولحنها لها رامي جلال.

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