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“كورونا” يؤجل حفل إليسا في مدينة أربيل العراقية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تسبب انتشار فيروس كورونا في العالم ووصوله إلى العراق في تأجيل حفل إليسا المقرر إقامته يوم 20 مارس الجاري في مدينة أربيل شمال العراق.

وأعلنت اللجنة المنظمة للحفل في بيان لها عن تأجيل الحفل لموعد لاحق بسبب التعليمات الواردة من المؤسسات الصحية والتي حظرت التجمعات والحفلات الفنية من أجل الوقاية من فيروس كورونا.

وكانت النجمة اللبنانية قد انتقدت في وقت سابق الحكومة اللبنانية لعدم اتخاذها الإجراءات اللازمة لحماية البلاد من الكورونا، وذلك بعد أن سجلت لبنان أول حالة إصابة بالفيروس.

يذكر أن إليسا تقوم حاليا بإكمال تسجيل ألبومها الجديد المقرر طرحه بحلول عيد الفطر، حيث سجلت مؤخرا أغنية حملت اسم ذكريات كتبها ولحنها لها رامي جلال.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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