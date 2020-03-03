بالفيديو.. “زائر غير متوقع” يُثير الفوضى بطائرة هندية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار فيديو طريف لحمامتين تقتحمان طائرة هندية تابعة لشركة Go Air الهندية.

وتفاجأ ركاب الطائرة المتجهة من أحمد آباد إلى مدينة جايبرو بخروج الحمامتين عند فتح أحد رفوف الأمتعة.

وطارت الحمامتان في أرجاء الطيارة وحاول بعض الركاب الإمساك بهما وسط فوضى عارمة بين الركاب.

وبعد فترة قصيرة تمكن المسؤولون في الطائرة من طرد الحمامتين وقدما اعتذارهما للركاب، وحلّقت الطائرة في موعدها الرسمي دون أي تأخير.

وطلبت الشركة الهندية من سلطات المطار حل مشكلة الحمام الموجود بالقرب من المدرجات لمنع تكرار مثل هذه الحادثة مستقبلا.

وحظي مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات طريفة من ركاب الطائرة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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