“كورونا” خطر حقيقي على حياة المصابين بهذه الأمراض

دعت الجمعية الألمانية للسكري مرضى السكري لأخذ الحيطة والحذر من الإصابة بفيروس كورونا، وبخاصة الأشخاص المصابون بأمراض أخرى مرتبطة بالسكري كمشاكل الدورة الدموية والأعضاء، وأكدت أن إصابتهم بفيروس كورونا ستهدد حياتهم بالخطر وقد تؤدي إلى وفاتهم.

وطلبت الجمعية الألمانية من مرضى السكري ضبط السكر في الدم، والالتزام بالشروط التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، كغسل اليدين بالماء والصابون بشكل جيد لمدة 20 ثانية، والابتعاد عن أماكن التجمعات والازدحام.

وأوصت الجمعية الألمانية مرضى السكري بمراجعة الأطباء بشكل فوري في حال ظهرت عليهم علامات الإصابات بفيروس كورونا كآلام الحلق، السعال، الرشح، الصداع، آلام الأطراف، الإعياء، ومشاكل في التنفس من أجل التأكد من سلامتهم، وتقديم العلاج اللازم لهم.

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