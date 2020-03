One Plus تبتكر هاتفاً بشاشة مُميّزة وأقوى المعالجات

تستعد شركة One Plus الصينية لإطلاق هاتف حديث ومتطور بمواصفات مُنافِسة ستطلق عليه اسم One Plus 8.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 865 ثماني النوى وهو أقوى المعالجات المطروحة حاليا، ومعالج الرسوميات Adreno 650 ونظام تشغيل Android 10.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض 1080*2400 بيكسل وتردد 120 هرتز لتكون واحدة من أفضل الشاشات الموجودة في العالم.

وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية منبثقة بدقة 32 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 20 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية و12 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستتراوح مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز ما بين 256 و512 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بمساحة 12 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع، ماسح للبصمات مدمج في الشاشة، منفذ USB-C، منفذ 3.5 للسماعات، وبوصلة إلكترونية.

الجدير بالذكر أن الشركة الصينية لم تكشف عن موعد إطلاق هاتفها الجديد في الأسواق وسعره.

