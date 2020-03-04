كوريا الجنوبية تبدأ بتجربة عقار على المصابين بـ”كورونا”

قالت وكالة الأنباء

الكورية الجنوبية “يونهاب”، إنه من المتوقع استخدام عقار

“ريمديسيفر”، لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، كجزء من التجارب

للوصول إلى علاج للفيروس.

وأشارت إلى أن الدواء

تم اختباره، بعد قيام شركة الأدوية الأمريكية “غليد سيانس”، بتطويره

لعلاج فيروس إيبولا، وقالت إنه أظهر فاعلية لدى مرضى فيروس كورونا، رغم عدم وجود

علاج محقق حتى الآن.

وقالت مسؤولة في وزارة

الصحة الكورية الجنوبية، إن العقاقير التجريبية، تمنح في بعض الأحيان الموافقة

لاستخدامها في الحالات التي تهدد فيها الأمراض حياة الناس، ولا يوجد خيارات أخرى

للعلاج.

ويخضع عقار

“ريمديسيفر” للتجارب السريرية، في عدد من البلدات التي تفشى فيها كورونا

مثل الصين والولايات المتحدة، واليابان، ولم يحصل حتى الآن على الموافقات من

البلدان التي تستخدمه.

وسمحت السلطات الصحية

بكوريا الجنوبية، بتطوير علاج محلي يدعى “في أس أف”، لعلاج كورونا، بناء

على طلب من مستشفى جامعة سيئول الوطنية.

ولفتت “يونهاب”

إلى أن معظم مرضى كورونا، يعطون علاجات لتخفيف الأعراض، ومزيجا من أدوية مضادة

للإنفلونزا، ومركب “كاليترا”، وهو مضاد للفيروسات، طورته شركة الأدوية

العالمية “آبفيي”، ويستخدم لعلاج نقص المناعة البشرية.

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