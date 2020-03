سيارة من فولكس فاغن قد تصبح من بين الأشهر في العالم!

تتميز بانسيابية عالية وتصميم يجعلها تبدو كمركبة من أفلام المستقبل [انترنت]

تستعد فولكس فاغن الألمانية لاكتساح سوق سيارات المستقبل بمركبة متطورة وأنيقة لم تطلق مثيلا لها من قبل.

وستأتي السيارة الجديدة باسم ID.4 بهيكل كروس أنيق، بطول 462 سم، وعرض 189 سم، وارتفاع 160 سم، مصنوع من المعدن والفايبر الخفيف والمتين، يتميز بانسيابية عالية وتصميم يجعلها تبدو كمركبة من أفلام المستقبل.

ومن معالم التميز في هذه السيارة هو تصميم الهيكل الخارجي الذي يجعل أجزاءه تبدو وكأنها مجموعة في قطعة واحدة متكاملة، إضافة إلى تصميم الواجهة الأمامية التي تظهر أنوار مصابيح الضباب من فتحات شبكها بصورة فريدة.

كما حصلت المركبة على أبواب بتصميم مميز تفتح باتجاهين متعاكسين كما في سيارات رولز رويس الشهيرة، وزوت بقمرة متطورة مزودة بشاشات يمكن من خلالها التحكم بجميع التقنيات وأنظمة المولتيميديا والتكييف وأنظمة القيادة.

وستحصل هذه المركبة على محركات هجينة صديقة للبيئة تمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 4 ثوان.

كما سيكون بإمكان ID.4 السير بالاعتماد على الطاقة الكهربائية فقط بسرعة تصل إلى 140 كلم/سا، وستكفيها البطاريات المتطورة المزودة بها لقطع مسافة 500 كلم بالشحنة الواحدة.

