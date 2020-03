لص يسرق عقد ذهبي بصنارة صيد

لص يسرق عقد من تصميم “فيرساتشي” [انترنت]

التقطت كاميرا مراقبة مقطعا لسارق فيما كان “يصطاد” عقدا ذهبيا من تصميم “فيرساتشي” بصنارة من متجر أسترالي.

وذكرت الشرطة المحلية الأربعاء أن اللص حطّم نافذة المتجر في وسط الحي التجاري في ملبورن قبل استخدام صنارة صيد لسرقة عقد من تصميم “فيرساتشي”.

واستغرق “الصياد” حوالى ثلاث ساعات للإمساك بصيده الثمين، فبعد فشل محاولاته الأولى بصنارة صغيرة، قرر الرجل استخدام صنارة أكبر، وفي النهاية تمكن من الحصول على العقد الذهبي البالغ سعره 700 دولار من رقبة تمثال العرض.

وقال المسؤول في شرطة فيكتوريا بيد ويتي “من الجريء للغاية أن يحضر أحدهم بصنارة صيد في منتصف الليل” للسرقة.

وقد نشرت الشرطة مقطع الفيديو في محاولتها للقبض على السارق.

