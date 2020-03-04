مكافحة الفساد: شركات طبية وصيدليات تخزن الكمامات للمضاربة بالأسعار وتهريبها للخارج

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الأربعاء، عن قيام بعض الشركات الطبية والصيدليات بعمليات احتكار وجمع وتخزين الكمامات الطبية لمحاولة للمضاربة بالأسعار ومحاولة تهريبها إلى الخارج.

وأضافت الهيئة، في بيان تحصلت الرائد على نسخة منه، أن

هذه الشركات والصيدليات تستغل الأزمة الدولية حول فيروس كورونا التي طالت دول

العالم والجوار فلهذا تحاول تهريب الكمامات إلى الخارج لتتحصل عائدا أكبر.

ونبهت الهيئة من أن هذا النوع من المضاربة والاستغلال يصنف

ضمن الجرائم الخطيرة التي تمس الأمن القومي للبلاد وأنها ستقوم بكافة الإجراءات

القانونية حيال الشركات والصيدليات التي جمعت الاستدلالات نحوها وفقا للتشريعات

النافذة بما يضمن أمن وسلامة البلاد والمواطنين.

يذكر أن هناك نقص كبير في الكمامات ومعقمات تطهير اليدين

في الصيدليات ومحال المعدات الطبية في العاصمة طرابلس عقب انتشار فيروس الكورونا

في دول الجوار.

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