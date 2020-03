بيتزا «كورونا» تثيرغضب ايطاليا وقناة فرنسية تعتذر

“بيتزا الكورونا.. البيتزا الإيطالية الجديدة التي ستنتشر في مختلف أنحاء العالم” [انترنت]

اعتذرت قناة تلفزيونية فرنسية لإيطاليا بشدة بعد أن سخرت في إعلان فكاهي من “بيتزا كورونا” في إيطاليا، موطن البيتزا.

وكان الفيديو القصير الذي بثته قناة “كانال بلس” أعلن أنه يروج لـ”بيتزا الكورونا.. البيتزا الإيطالية الجديدة التي ستنتشر في مختلف أنحاء العالم”.

ويظهر الإعلان الفكاهي طاهيا ليس على ما يرام وهو يخرج بيتزا مطبوخة طازجة من الفرن ويسعل ليبصق عليها مخاطا أخضر إضافة كريهة لإضافات البيتزا العلوية.

وفي ظل مواجهة إيطاليا أسوأ تفشي لفيروس كورونا في أوروبا وتسجيلها 52 حالة وفاة، لم يجد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في الإعلان أي فكاهة.

وكتب دي مايو على موقع “فيسبوك”: “يمكن أن أتفهم السخرية، يمكن أن أتفهم أي شيء ولكن السخرية من الإيطاليين بهذا الشكل، في ظل حالة الطوارئ التي نواجهها بسبب فيروس كورونا، فهي أمر ينم عن عدم الاحترام على الإطلاق”، مضيفا أنه تم إبلاغ السفارة الإيطالية في باريس للتصرف.

من جهتها، قالت القناة الفرنسية في بيان صدر عنها: “كانال+” تعرب عن اعتذارها لأصدقائنا الإيطاليين”، معترفة بأن مقطع الفيديو جاء “بذوق سيء للغاية، خاصة في السياق الراهن” وأكدت أنها سبعث رسالة اعتذار للسفير الإيطالي لدى باريس.

