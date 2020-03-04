محمد رمضان يتحدى هاني شاكر ويغني بالشارع

أشعل الفنان المصري محمد رمضان المواجهة بينه وبين نقابة الفنانين المصريين من خلال غنائه لأغنية “أنا جدع” في الشارع ووسط جمهوره في تحد واضح لقرار المنع الذي أصدره بحقه نقيب الفنانين هاني شاكر.

ونشر النجم المصري على حسابه في تويتر تغريدة قال فيها: أغنية أنا جدع رقم واحد على تريند اليوتيوب في مصر، الأردن، الكويت، واليمن، وأضاف أن الجمهور هو من يحدد نجاح الأغنية، في إشارة واضحة لنقيب الفنانين المصريين هاني شاكر.

من جانبه سخر هاني شاكر من كلمات الأغنية خلال أحد اللقاءات التلفزيونية التي قام بها، وعند سماعه لكلمات الأغنية قال: أنا لم أسمعها لكن ما تقوله رائع ودخل في نوبة من الضحك.

يذكر أن أغنية “أنا جدع” حققت انتشارا كبيرا منذ طرحها وبلغ عدد مشاهداتها على يويتوب مليون و800 ألف مشاهدة.

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