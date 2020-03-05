هواوي تكشف عن هاتف من الفئة المتوسطة

كشفت شركة هواوي الصينية عن هاتف جديد من الفئة المتوسطة أطلقت عليه اسم Enjoy 10e.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Helio P35 ونظام تشغيل Android 10، وواجهة EMUI 10.

وزودت الشركة الصينية هاتفها الجديد بشاشة مقاس 6.3 بوصة تحتوي على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثنائية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، ويتميز بتقنية الشحن العكسي OTG.

الجدير بالذكر أن هواوي أطلقت هاتفها الجديد في الأسواق يوم 5 مارس بسعر 142 دولارا أمريكيا.

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