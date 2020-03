مفاجأة… لعبة The Last of Us تتحول لمسلسل تلفزيوني

كشفت شبكة HBO رسميًّا أمس الخميس عن تحويل سلسلة ألعاب The Last of Us إلى مسلسل تلفزيوني.

وتعد “The Last of Us” ، إحدى أكثر ألعاب الفيديو، وستدخل عالم التلفزيون بإعلان شبكة HBO – المملوكة من قبل الشركة الأم لـ CNN وورنر ميديا – عن تطوير سلسلة تلفزيونية على أساس اللعبة الشعبية بالتعاون مع Sony Pictures Television و PlayStation Productions.

وتحكي اللعبة قصة جويل، الأب المطلّق الذي تحول إلى مهرّب مع ماضٍ مأساوي، مكلف بتهريب فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا تدعى إيلي عبر الولايات المتحدة ما بعد نهاية العالم.

ويناضل الاثنان للبقاء على قيد الحياة في عالم يعاني الدمار جراء تفشي مرض فتاك يحول الناس إلى وحوش قاتلة، على غرار الأرواح “المصابة” في فيلم الرعب الكلاسيكي “28 Days Later.”

استحوذت لعبة “The Last of Us” على عالم ألعاب PlayStation 3 في عام 2013 ، لتصبح واحدا من أكثر الألعاب مبيعًا في ذلك العام، حيث جعلتها موضوعاتها القاسية والدرامية واللعب السينمائي موضع إشادة من النقاد والمعجبين على حد سواء، ما دفع القائمين لإصدار نسخة مطورة من اللعبة، مع رسومات أفضل، في العام التالي على PlayStation 4.

وسيكون العمل ثمرة تعاون كل من HBO و Sony مع الكاتب الحائز على جائزة BAFTA ، Neil Druckmann ، وبتعاون مع الكاتب “Chernobyl” والمنتج التنفيذي Craig Mazin لإحياء القصة على الشاشة.

وقال Druckmann في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: “من أول مرة جلست فيها للتحدث مع كريج، شعرت بالذهول من جراء تعامله مع السرد وحبه وفهمه العميق ولم أستطع أن أفكر في شركاء أفضل لتقديم قصة” The Last of Us “إلى الحياة كبرنامج تلفزيوني”.

واحتفل عشاق اللعبة بالأخبار على الإنترنت، جاعلين من ” The Last of Us ” موضوعًا رئيسيًا على Twitter ظهر الخميس.

في حين أكدت شبكة HBO أن المشروع قيد التطوير ورفضت التعليق على تاريخ الإصدار، وبهذه الخطوة ستكون هذه هي أول لعبة فيديو لـ PlayStation يتم تحويلها إلى مسلسل تلفزيوني، وفقًا لمتحدث باسم HBO.

