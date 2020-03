من الخطأ الاعتقاد بأن فيروس كورونا سيختفي خلال فصل الصيف كما لو كان مجرد إنفلونزا. [رويترز]

أفادت منظمة الصحة العالمية، بأن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم وصل إلى 100 ألف شخص.

وقال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، الجمعة، إنهم يعملون على تطوير لقاحات للفيروس، منوهاً في ذات الوقت بأنه من غير المتوقع أن يختفي الفيروس في فصل الصيف.

وأضف يقول: “إننا ننتظر نتائج اختبارات نحو 20 لقاحا لفيروس كورونا، وندعو إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهته”.

وأكدت المنظمة أن حظر السفر هو إجراء احترازي متبادل بين الدول في حالات الوباء، مشيرة إلى أن أمامها عمل كبير حول العالم لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

وأعربت المنظمة عن أملها في أن تؤدي الإجراءات في إيران إلى تراجع انتشار الفيروس، مشيرة إلى أنه من غير المتوقع اختفاء فيروس كورونا في فصل الصيف.

هذا وتجاوزت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، اليوم الجمعة، حاجز 100 ألف شخص.

وأكدت إحصاءات مركز أنظمة العلوم والهندسة التابع لجامعة جونز هوبكنز، ومقرها في الولايات المتحدة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس الخطير على مستوى العالم بلغ حتى الآن 100330 حالة.

toolTips(‘.classtoolTips1′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘); toolTips(‘.classtoolTips1′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘);

The post «الصحة العالمية» تعمل على تطوير لقاحات لفيروس «كورونا» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا