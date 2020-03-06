إضافة ميزة طال انتظارها إلى تطبيق “واتسآب”

أضافت شركة فيسبوك الأمريكية المالكة لتطبيق واتسآب الوضع الليلي (Dark Mode) للأجهزة العاملة بنظامي أندرويد وأي أو إس.

وقالت الشركة الأمريكية بأن الوضع المظلم سيساهم في إراحة العينين وتخفيف العبء عنهما في الأماكن المظلمة.

وأكدت الشركة الأمريكية على أن تفعيل هذه الميزة سيكون اختياريا، ويمكن للمستخدم إيقافها في أي وقت.

وسيلاحظ المستخدم عدة تغييرات عند تفعيل الميزة فستتحول الخلفية الفاتحة إلى خلفية عامة والخط الداكن إلى خط فاتح، مع إضاءة أقل.

وسيعمل الوضع المظلم على توفير الطاقة في الأجهزة التي تحتوي على شاشات OLED.

وسيعتمد الوضع الجديد على ألوان وعناصر تصميم أخرى مختلفة عن العناصر الموجودة في الوضع العادي، لكي يضمن قراءة المعلومات المهمة.

ويمكن لمستخدمي الأجهزة العاملة بنظام أندرويد 10 وأي أو إس 13 الوصول للوضع الجديد الإعدادات، الدردشة، التصميم، الوضع المظلم.

يذكر أن الشركة الأمريكية ستطلق في الأيام القليلة القادمة التحديث الجديد بشكل مجاني لكي يحظى جميع المستخدمين بفرصة لتجربة الوضع المظلم.

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