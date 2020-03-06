ساعة ذكية بشاشة حبر إلكتروني من شركة SQFMI

أعلنت شركة SQFMI عن ساعة ذكية جديدة بشاشة حبر إلكتروني أطلقت عليها اسم Watchy.

وستحتوي الساعة على شاشة بمقاس 200* 200 بيكسل، و ستعتمد على وحدة DS3231 RTC لإظهار الوقت.

وتساعد شاشة الحبر الإلكتروني على توفير طاقة الساعة الجديدة، لأنها لا تستهلك من البطارية إلا عند تغيير محتويات الشاشة.

وزودت شركة SQFMI الساعة الجديدة بمستشعر التسارع BMA423 الذي يساعد المستخدم على تتبع الأنشطة البدنية، كعدد الخطوات، بالإضافة لمراقبة عدد ضربات القلب.

و ستدعم الساعة الجديدة تقنية الواي فاي، البلوتوث منخفضة الطاقة، و ستحتوي على محرك اهتزاز وأربع أزرار، ويمكن استخدامها من خلال الإيماءات.

وتعد بطارية هذه الساعة إحدى أهم ميزاتها، فهي قادرة على العمل لأسبوعين بشكل متواصل.

يذكر أن شركة SQFMI لم تقدم حتى الآن أي معلومات حول موعد طرح الساعة الجديدة في الأسواق و سعرها.

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