“زيت بذور اليقطين”.. سر 7 فوائد جمالية للبشرة

تحدثت مجلة “إن ستايل” المتخصصة بمجال الموضة والجمال عن أهمية زيت بذور اليقطين ودوره الكبير في الحفاظ على صحة البشرة ونضارتها.

وقالت المجلة بأن زيت بذور اليقطين يعد إكسير الجمال للبشرة بسبب غناه بفيتامين E وفيتامين C والزنك.

وأكدت المجلة على أنه يعمل على تجديد البشرة وترطيبها وتوحيد لونها، كما يقلل من التجاعيد ويخفيها، ويساعد على سرعة شفاء الجروح.

بالإضافة لذلك فإن زيت بذور اليقطين يعمل على تحفيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين في الجسم، مما يؤدي إلى زيادة مرونة البشرة، ويجعل مظهرها مشدودا و مفعما بالحيوية والشباب.

ونصحت المجلة النساء باستخدام هذا الزيت بشكل مستمر للحصول على بشرة صافية ومشدودة.

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