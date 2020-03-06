كندة علوش: لا أخاف “كورونا” وأكتفي بالوقاية

أكدت النجمة السورية كندة علوش من خلال تغريدة نشرتها على حسابها في تويتر عدم خوفها من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن كل ما يثار حوله ما هو إلا ضجة إعلامية لا أكثر ولا أقل.

وقالت علوش أنها تأخذ الاحتياطات اللازمة بشكل يومي، فهي تهتم بتعقيم وتنظيف بيتها بشكل مستمر، وبأنها لا تجد سببا مقنعاً يجعل الناس يبقون في منازلهم خوفا منه.

وختمت الممثلة السورية التغريدة بتساؤل طرحته على عشاقها قالت فيه: هل أنا مستهترة أو غلطانة؟

وحظيت التغريدة بتفاعل عدد كبير من جمهور النجمة السورية، فبعضهم وافقها الرأي كالممثل المصري نبيل الحلفاوي الذي قال بأن الاحتياط هو المطلوب، وبأن الوفيات محدودة وبأن حالات الشفاء أكثر.

في حين خالف البعض رأيها وقالت بأن على الإنسان أخذ الحيطة والحذر لحماية نفسه وعائلته.

يذكر أن كندة علوش ابتعدت عن الساحة الدرامية بعد إنجابها لابنتها حياة ويعد مسلسل حجر جهنم الذي عرض في العام 2017 آخر أعمالها الفنية.

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