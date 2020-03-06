شركة يابانية تُثير الجدل بسرير خاص لمدمني الألعاب

كشفت شركة “بوهورت” اليابانية عن سرير جديد مخصص لمدمني الألعاب الإلكترونية، سيحتوي على مكتب صغير، شاشة مزدوجة عالية الدقة، سماعات من النوع الرفيع، بالإضافة لمكبر صوت.

وألحق بالسرير عربة صغيرة تفسح المجال أمام اللاعب لوضع الطعام والشراب الذي يكفيه لمدة يوم كامل فيها. وقالت الشركة اليابانية بأنها ستطلق السرير الجديد بسعر يصل إلى 1000 دولار أمريكي.

وحظي السرير الجديد بانتقادات عديدة، لأنه يشجع على الكسل ويساهم في زيادة الإدمان على الألعاب، في وقت يحارب العالم الإدمان على هذه الألعاب.

وأكد الناس على أن هذا السرير سيلحق أذى كبير باللاعبين لأنهم لن يكون مضطرين لمغادرة أماكنهم طوال اليوم، وطلبوا من الشركة اليابانية عدم طرحه في الأسواق.

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