شركة Realme تطلق هاتفين جديدين بـ4 كاميرات

كشفت شركة Realme الصينية عن هاتفين جديدين بمواصفات مميزة أطلقت عليهما اسم Realme 6، وRealme 6 PRO.

وسيعمل الهاتف Realme 6 بمعالج Mediatek ثماني النوى اثنين منها من أنوية Cortex A76 و6 منها من أنوية Cortex-A55 بسرعة 2GHZ، وكرت شاشة Mali-G76 MC4، ونظام تشغيل أندرويد 10.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة LCD بحجم 6.5 بوصة ودقة عرض Full HD، و ستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 64 ميغا بيكسل للأولى، 8 ميغا بيكسل للثانية، و2 ميغا بيكسل للثالثة والرابعة.

و ستتراوح مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز ما بين 64 و128 غيغا بايت، في حين ستأتي العشوائية بسعة 4،6،8 غيغا بايت.

ويتميز الهاتف الجديد ببطاريته القوية التي تأتي بسعة 4300 ميلي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 30 واط.

أما الهاتف Realme 6 PRO فسيعمل بمعالج Snapdragon 720G ثماني النوى، بسرعة 2.3GHZ، وكرت شاشة Aderno 618، ونظام تشغيل Android 10.

وسيأتي بشاشة LCD مقاس 6.6 بوصة ودقة عرض Full HD، و ستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 16 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية بدقة 64 ميغا بيكسل للأولى، 12 ميغا بيكسل للثانية، 8 ميغا بيكسل للثالثة، و2 ميغا بيكسل للرابعة.

و ستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 128 و256 غيغا بايت والعشوائية 6 و8 ميغا بايت، أما البطارية فستأتي مماثلة لبطارية الجهاز السابق.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف Realme 6 بسعر 177 دولار أمريكي، والهاتف Realme 6 PRO بسعر 232 دولار أمريكي.

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