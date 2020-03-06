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اكتشاف بقايا أقدم جمجمة بشرية في أثيوبيا

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت منطقة قونا الواقعة في إقليم عفار شرق أثيوبيا اكتشافا تاريخيا مهما إذ عثر باحثان أمريكي وأثيوبي على بقايا أقدم جمجمة بشرية في العالم.

وقالت هيئة حفظ الآثار والدراسات في أثيوبيا بأن الجمجمة المكتشفة تعود لفئة هوم أريكس أقدم سلالة إنسان على الأرض في العصر الحجري، وبأن تاريخها يعود لـ1.5 مليون سنة.

وقالت الهيئة بأن الباحثين عثرا على أدوات حجرية تدعى ألدوان وأشوليان يبلغ عمرها 1.2 مليون سنة، كانت موجودة إلى جانب بقايا الجمجمة.

وبلغ حجم بقايا الجمجمة 590 سم متربع، وهو حجم أقل من الجماجم المكتشفة سابقا، وبخاصة تلك التي اكتشفت في القارة الإفريقية.

الجدير بالذكر أن إقليم عفار شهد مجموعة كبيرة من الاكتشافات الأثرية أبرزها أحفورية لوسي التي اكتشفت في متاهة الأودية الضيقة عام 1974.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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