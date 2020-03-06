اكتشاف بقايا أقدم جمجمة بشرية في أثيوبيا

شهدت منطقة قونا الواقعة في إقليم عفار شرق أثيوبيا اكتشافا تاريخيا مهما إذ عثر باحثان أمريكي وأثيوبي على بقايا أقدم جمجمة بشرية في العالم.

وقالت هيئة حفظ الآثار والدراسات في أثيوبيا بأن الجمجمة المكتشفة تعود لفئة هوم أريكس أقدم سلالة إنسان على الأرض في العصر الحجري، وبأن تاريخها يعود لـ1.5 مليون سنة.

وقالت الهيئة بأن الباحثين عثرا على أدوات حجرية تدعى ألدوان وأشوليان يبلغ عمرها 1.2 مليون سنة، كانت موجودة إلى جانب بقايا الجمجمة.

وبلغ حجم بقايا الجمجمة 590 سم متربع، وهو حجم أقل من الجماجم المكتشفة سابقا، وبخاصة تلك التي اكتشفت في القارة الإفريقية.

الجدير بالذكر أن إقليم عفار شهد مجموعة كبيرة من الاكتشافات الأثرية أبرزها أحفورية لوسي التي اكتشفت في متاهة الأودية الضيقة عام 1974.

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