مصر.. «2166» حالة مشتبه في إصابتها بفيروس «كورونا»

إجراء تحاليل لـ 2166 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا"

أعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، عن إجراء تحاليل لـ 2166 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس “كورونا” والأنفلونزا، بداية من الشهر الماضي، وأكدت إصابة 15 شخصا.

وقالت الوزيرة في بيان إن الـ15 حالة الإيجابية، منها 12 حالة تم اكتشافها أمس الجمعة، حاملة للفيروس، بدون أي أعراض، على متن إحدى البواخر القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر، لمصريين يعملون على الباخرة، وجرى تحويلهم إلى المستشفى المخصص للعزل، مشيرة إلى أن باقي الحالات المخالطة تم إخضاعها للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

ولفتت وزيرة الصحة إلى أنه تم إجراء تحاليل لـ61 حالة عائدة من العمرة في السعودية مشتبه في إصابتها بالفيروس، وجاءت نتائجها جميعها سلبية (أي غير مصابين بالفيروس).

وأكدت عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس “كورونا” المستجد بجميع محافظات الجمهورية، سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرة إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورا بكل شفافية، طبقا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

