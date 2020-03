الشركة ستقوم بعملية تطهير كاملة لمكاتبها بلندن وسيعمل الموظفون من منازلهم [انترنت]

قررت شركة “فيسبوك” إغلاق مكاتبها في العاصمة البريطانية لندن حتى الاثنين المقبل، بعد أن تم تشخيص إصابة موظف زائر من سنغافورة بفيروس “كورونا”.

وقالت الشركة في بيان أمس الجمعة: “إن موظفا في مكتبنا بسنغافورة زار مكاتبنا بلندن من 24 إلى 26 فبراير الماضي، وتم تشخيص إصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19 )”.

وأوضحت الشركة أنها ستقوم بعملية تطهير كاملة لمكاتبها بلندن وسيعمل الموظفون من منازلهم.

كذلك دعت “فيسبوك” أيضا موظفيها، الذين يعملون في المنطقة المنكوبة بمكتبها بسنغافورة إلى العمل من منازلهم حتى 13 مارس.

The post «فيسبوك».. تغلق مكاتبها في لندن بسبب «كورونا» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا