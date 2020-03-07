دول فاحشة الغلاء.. عليك الابتعاد عنها فوراً إذا كنت “مفلس”

أجرت مجلة Ceoworld العالمية، دراسة لأكثر الدول غلاءً في العالم، حيث تصدرت سويسرا القائمة. واعتمدت الدراسة على أكثر من مؤشر مثل تكلفة المعيشة، الإيجار، محلات البقالة، والطعام بالإضافة إلى القوة الشرائية.

وجاءت سويسرا كأكثر دولة غلاءً حيث يصل مؤشر تكاليف المعيشة فيها إلى 122.4 علمًا بأن المؤشر يعتمد على المعيار 100. وجاء في المركز الثاني النرويج بمعدل 101.43، وثالثًا أيسلندا 100.48، وفي المرتبة الرابعة جاءت اليابان بمعدل 83.53، وخامسًا حلت الدنمارك بمعدل 38.

واستكمالًا للدول العشرة الأكثر غلاءً احتلت جزر الباهاما المركز السادس بمعدل 8251، وسابعًا لوكسمبورغ 81.89، وثامنًا إسرائيل 81.15، وتاسعًا سنغافورة 81.1، وعاشرًا كوريا الجنوبية 78.18.

وقامت الدراسة على جمع وتحليل البيانات، أسعار المستهلك وتكلفة المعيشة بما في ذلك المواصلات، الملابس، تكاليف الإقامة، الإنترنت، وأسعار محلات البقالة وحتى تناول الطعام في الخارج.

ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية جاءت في المركز 20 بمعدل 71.05. بينما تعد قطر هي الدولة العربية الأكثر غلاءً وجاءت في المركز 31 عالميًا بمعدل 64.04، تليها الإمارات العربية في المركز 32 عالميًا والثانية عربيًا بمعدل 61.98.

أما ثالث الدول على مستوى العرب فهي لبنان، وجاءت في المركز 34 عالميًا بمعدل 60.5، البحرين رابعًا (35 عالميًا) بمعدل 58.94، وخامسًا الأراضي الفلسطينية بمعدل 54.54 وفي المركز 40 عالميًا. بينما تعد باكستان هي الدولة الأقل غلاءً على مستوى العالم، تليها أفغانستان والهند وسوريا وأوزباكستان وقرغيزستان وتونس.

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