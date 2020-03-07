راغب علامة يتألق بالجامعة البريطانية في مصر

شهد مسرح الجامعة البريطانية في مصر حفلا غنائيا مميزا أحياه النجم اللبناني راغب علامة بمناسبة مرور 15 عاما على تأسيس الجامعة في مصر.

وحضر الحفل خريجو 11 دفعة سابقة تفاعلوا بشكل كبير مع الأغاني التي قدمها السوبر ستار.

وغنى النجم اللبناني في الحفلة مجموعة من أغانيه الرائعة كأغنية مبهزرش، اللي باعنا، نسيني الدني، كان غيرك أشطر وغيرها من الأغاني الرائعة.

وقبيل انتهاء الحفل بلحظات قامت إدارة الجامعة بتكريم الفنان اللبناني ومنحته لقب أفضل مطرب عربي.

الجدير بالذكر أن راغب علامة يستعد لطرح فيديو كليب أغنيته الخليجية غيرك أشطر التي كتبها له خالد المريخي، ولحنها الموسيقار طلال.

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