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راغب علامة يتألق بالجامعة البريطانية في مصر

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد مسرح الجامعة البريطانية في مصر حفلا غنائيا مميزا أحياه النجم اللبناني راغب علامة بمناسبة مرور 15 عاما على تأسيس الجامعة في مصر.

وحضر الحفل خريجو 11 دفعة سابقة تفاعلوا بشكل كبير مع الأغاني التي قدمها السوبر ستار.

وغنى النجم اللبناني في الحفلة مجموعة من أغانيه الرائعة كأغنية مبهزرش، اللي باعنا، نسيني الدني، كان غيرك أشطر وغيرها من الأغاني الرائعة.

وقبيل انتهاء الحفل بلحظات قامت إدارة الجامعة بتكريم الفنان اللبناني ومنحته لقب أفضل مطرب عربي.

الجدير بالذكر أن راغب علامة يستعد لطرح فيديو كليب أغنيته الخليجية غيرك أشطر التي كتبها له خالد المريخي، ولحنها الموسيقار طلال.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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