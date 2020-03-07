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تأجيل حفل جوائز بوليوود بسبب كورونا

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اضطرت الأكاديمية الهندية الدولية للأفلام المعروفة باسم أوسكار بوليوود لتأجيل حفل جوائزها الذي كان مقررا عقده في ولاية ماديا براديش وسط البلاد في الفترة الممتدة ما بين 27 و29 مارس الجاري.

وأصدرت الأكاديمية بيانا أكدت من خلاله هذا التأجيل لموعد يحدد لاحقا، وبررت سبب التأجيل بحرصها على صحة محبي الأكاديمية، ولمنع إصابتهم بفيروس كورونا.

ويعد هذا الحفل أضخم حفل يقام في الهند خلال العام، ويحضره عدد كبير من المتفرجين، وتشارك مجموعة كبيرة من نجوم بوليوود.

وكان من المقرر مشاركة عدد كبير من نجوم بوليوود في حفل هذا العام كشاروخان، وسلمان خان، وكاترينا كييف، وكان فيلم غالي بوي مرشحا فوق العادة لحصد الجائزة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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