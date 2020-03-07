أوبو تنافس أبل بساعة ذكية جديدة

كشفت شركة أوبو الصينية عن ساعة ذكية جديدة منافسة لساعات آبل أطلقت عليها اسم Oppo Watch.

وصنعت الشركة الصينية الساعة الجديدة من الألمنيوم، وسيحتوي الجسم على زرين وضعا على الجانب من أجل التصفح والإعدادات.

وستعمل الساعة الجديدة بمعالج Snapdragon Wear 2500 ومعالج Apollo، ونظام تشغيل Color OS، وبشكل متوافق مع الأجهزة العاملة بنظام أندرويد 6 وما فوق.

وزودت الشركة الصينية الساعة الجديدة بشاشة AMOLED منحنية الأطراف بمقاس 1.6 و1.9 بوصة، وتتميز الشاشة بقدرتها على تغطية تدرج الألوان DCI-P3 بنسبة 100%، وكثافة Ppi 326.

كما تتميز الساعة الجديدة بقدرتها على تقديم تخطيط لكهربائية القلب ECG، وقياس عدد كبير من التمرينات الرياضية، كما أنها تقاوم وفق معيار 5ATM.

وستبلغ مساحة الذاكرة في هذه الساعة 8 غيغا بايت، وستدعم GPS، شريحة NFC للدفع الإلكتروني.

وقالت الشركة الصينية إن بطارية الساعة ستعمل لمدة 40 ساعة متواصلة، و21 يوما في وضع الاستعداد، وبأن شاشتها تدعم نظام الشحن السريع Watch Vooc، والذي يبدل بين المعالجين لتوفير الاستهلاك ويشحن 17% من الساعة خلال 17 دقيقة.

يذكر أن أوبو ستطلق الساعة بشاشة صغيرة بسعر 215، والساعة بشاشة كبيرة بسعر 288 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية