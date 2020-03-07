غوغل تضيف ميزة جديدة على مساعدها الصوتي

أطلقت شركة غوغل الأمريكية ميزة جديدة لمساعدها الصوتي Google Assistant أطلقت عليها اسم Read It.

ومن خلال الميزة الجديدة سيقوم المساعد الصوتي بقراءة الأخبار الموجودة في الصحف الإلكترونية ومواقع الإنترنت بـ42 لغة من بينها الإنجليزية، الفرنسية، الإيطالية، الروسية، الألمانية، والإسبانية.

ويستطيع المستخدم استخدام الميزة الجديدة من خلال فتح الصفحة المراد قراءتها، ومن ثم يعطي للمساعد الصوتي أمرا صوتيا ويقول له Hey Google، ويطلب منه قراءة الصفحة بالقول Read This Page أو Read It ليقوم المساعد الصوتي بقراءة الصفحة باللغة التي حددها المستخدم.

وأكدت الشركة الأمريكية بأن الميزة الجديدة تعد حلا مثاليا بالنسبة للأشخاص الذين لا يجيدون القراءة أو يعانون من مشاكل في البصر تمنعهم من القراءة.

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