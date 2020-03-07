كورونا يجبر ستاربكس على “خطوة صحية”

اضطرت شركة ستاربكس لاستبدال أكواب القهوة البلاستيكية القابلة للغسل بأكواب تستخدم لمرة واحدة فقط.

وقال مصدر مسؤول في الشركة بأنها ستطبق هذا الإجراء في فروعها في كندا وأمريكا كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا، ولحماية زبائنها من الإصابة فيه.

كما أطلقت الشركة الأمريكية سلسلة من الإجراءات الوقائية الأخرى، كزيادة عدد مرات التنظيف، وتخفيض عدد رحلات العمل.

وأتاحت الشركة لزبائنها إمكانية إحضار أكوابهم الخاصة معهم، وقالت بأنها ستحسم مبلغ 10 سنت من الفاتورة لمن يحضر كوبه معه.

وقالت الشركة بأن العام 2018 شهد إحضار ما نسبته 1.3% من العملاء لأكوابهم معهم، الأمر الذي وفر 42 مليون كوبا صالحا للاستخدام، وقالت بأنها تتوقع تضاعف الرقم في العام 2022

الجدير بالذكر أن ستاربكس تسعى لخفض كمية النفايات وانبعاثات الكربون من خلال تركيزها على إعادة التدوير.

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