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إصدار خاص من ذراع التحكم لـXBox one

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة مايكروسوفت الأمريكية عن إصدار جديد من ذراع التحكم في جهاز الألعاب Xbox One أطلقت عليه اسم Phantom Magenta.

ويتميز الذراع الجديد بتصميمه المميز والجذاب، وسيعتمد على تقنية البلوتوث وتقنيةImpulse Trigger شأنه شأن الإصدارات الأخرى من أذرع التحكم التي طرحتها الشركة الأمريكية.

وقالت الشركة الأمريكية بأن ذراع الألعاب الجديد سيعمل بشكل متوافق مع الهواتف العاملة بنظامي أي أو إس وأندرويد، والحواسيب العاملة بنظام وينوز10 في حال كانت تقنية البلوتوث في تلك الأجهزة تدعم اللعبة.

وسيأتي الذراع الجديد بعدة ألوان هي الشفاف، الوردي، الأرجواني، والأسود.

يذكر أن الشركة الأمريكية ستطلق الذراع الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 70 دولار أمريكي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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