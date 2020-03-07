الصحة تؤكد خلو البلاد من “كورونا”، وتطالب المسافرين العائدين بتعبئة نماذج صحية

أكدت وزارة الصحة بحكومة

الوفاق، في بيان أصدرته السبت، خُلُوَّ ليبيا حتى الآن من أي إصابة مشتبه بها أو

مؤكَّدة بفيروس كورونا المستجد، نافيةً الشائعات حول استقبال أي مستشفى في البلاد

لحالات مشتبه في إصاباتها بالفيروس.

ونبّهت الوزارة إلى أن

الحالتين اللتين استقبلتهما قسم الإسعاف بمستشفيات طرابلس كانتا مصابتان بالتهاب

رئوي حاد، وأن أحدهما رجل مسن، والآخر رجل مصاب بمرض فقدان المناعة المكتسبة أيضا.

وطالبت وزارة الصحة

بحكومة الوفاق جميع المسافرين العائدين إلى ليبيا، بتعبئة نموذج بطاقة المتابعة

الصحية في جميع المنافذ؛ تنفيذًا لإجراءات الوقاية، ولتعقب المواطنين المحتمل

تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.

يشار إلى أن وزارة

الصحة بحكومة الوفاق شرعت منذ فبراير المنصرم، في اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع

جاهزية 45 مستشفى تعليميا وتخصصيا وعاما في مختلف المدن الليبية بصورة عاجلة، من

خلال إمداد هذه المرافق بالتجهيزات الطبية الواردة في توصيات منظمة الصحة العالمية

لرفع درجة الاستعداد لمواجهة فيروس “كورونا”، وإعداد مقرات العزل والحجر

الصحي.

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