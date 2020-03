وزارة الصحة التونسية تضع نحو 2000 شخص في الحجر الصحي

بلغ 136 تحليلا، موضحة أنه تم تسجيل حالة إصابة واحدة مؤكدة [العرب القطرية]

قالت وزارة الصحة التونسية، إن مصالحها المختصة تواصل متابعة تطور انتشار فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي بصفة مستمرة.

وأكدت الوزارة أنها لم تسجل إصابات جديدة بالفيروس، مبينة أن جميع التحاليل التي تم القيام بها السبت والبالغ عددها 5 تحاليل أسفرت عن نتائج سلبية وأثبتت سلامة أصحابها من الفيروس.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للتحاليل التي تم إجراءها حتى يوم السبت بلغ 136 تحليلا، موضحة أنه تم تسجيل حالة إصابة واحدة مؤكدة يوم 2 مارس 2020.

من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص الذين تم وضعهم في العزل الصحي الذاتي تجاوز 2000 شخص إجمالا، أكمل منهم 750 شخصا فترة العزل الصحي.

من جهته، أكد المدير العام للرعاية الصحية الأساسية، شكري حمودة، تحسن الحالة الصحية للمواطن الذي مثلت حالته أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في تونس، مع استمرار تلقيه العلاج بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام تونسية بأن عدد المواطنين الذين دخلوا في مرحلة العزل الصحي الذاتي في بنزرت (شمال) ارتفع إلى 18.

وفي سيدي بوزيد، أعلن المدير الجهوي للصحة محمد زاهر، إخضاع 19 شخصا من سكان الجهة للعزل الصحي الذاتي في منازلهم للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أنهم قدموا من إيطاليا مؤخرا في رحلات بحرية وجوية.

