أقدم شاب مصري على الانتحاره بإلقاء نفسه من أعلى هرم خفرع في منطقة أهرامات الجيزة.

وقالت وزارة السياحة والآثار في مصر، اليوم الأحد، في بيان رسمي، إن الشاب “تسلق خلسة هرم خفرع بمنطقة أهرامات الجيزة، ملقيا بنفسه من أعلاه” ما أدى إلى وفاته.

وأشار البيان إلى “إحالة الواقعة للنيابة لإجراء التحقيقات اللازمة”.

ويعتبر هرم خفرع ثاني أكبر أهرامات الجيزة حجما، بعد هرم خوفو، ويبلغ ارتفاعه نحو 136 مترا.

