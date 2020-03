«لايبزيغ» يضيع فرصة الاقتراب من صدارة البوندسليغا

رصيد لايبزيغ 50 نقطة في المركز الثاني [DW]

فرط لايبزيغ في فرصة الاقتراب من صدارة الدوري الألماني (البوندسليغا)، السبت، إثر تعادله سلبيا مع مضيفه فولفسبورغ.

جاء ذلك في مباراة أقيمت على ملعب فوكسفاجن أرينا ضمن الجولة 25 من المسابقة.

وفرط لايبزيغ في الفوز والاقتراب أكثر من المتصدر بايرن ميونخ (52 نقطة)، الذي سيكون أمامه فرصة الابتعاد بالمركز الأول حال فوزه عندما يستضيف فريق أوجسبورغ، الأحد، على ميدان أليانز أرينا.

وبات في رصيد لايبزيغ 50 نقطة في المركز الثاني، في حين وصل رصيد فولفسبورغ للنقطة 36 في المركز السابع.

وفي نتائج أخرى، سحق باير ليفركوزن ضيفه آينتراخت فرانكفورت برباعية نظيفة، وانتصر فرايبورغ على يونيون برلين بثلاثة أهداف لهدف، في حين انتهت مواجهة شالكه وهوفنهايم بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

